Business news: boom di Ipo in Indonesia, 14 aziende di Stato verranno quotate in borsa

- Il governo dell'Indonesia ha deciso di quotare in borsa 14 aziende di proprietà dello Stato entro il 2023, nel tentativo di migliorarne la gestione e di rimpinguare le casse dello Stato drenate dalla risposta alla pandemia di coronavirus. Ad oggi il Paese conta oltre un centinaio di aziende di proprietà pubblica, e 34, perlopiù operanti nei settori energetico e dei trasporti, sono già quotate in borsa. Giacarta ritiene che il boom delle Ipo in atto costituisca il quadro ideale per attingere ai capitali privati e lanciare un nuovo round idi investimenti. A guidare l'iniziativa è Erick Thohir, il miliardario divenuto ministro delle Aziende di Stato. La nuova serie di offerte pubbliche avrà inizio già il prossimo autunno, anche se i dettagli delle operazioni non sono stati ancora annunciati. Le 14 aziende individuate dal governo sono tutte sussidiarie di compagnie pubbliche, a cominciare da Pertamina International Shipping, controllata di Pertamina che si occupa delle spedizioni di combustibili fossili. L'azienda opera una flotta di oltre 350 petroliere e metaniere, e punta ad estendere ulteriormente le proprie operazioni alla luce della crescente domanda di gas naturale liquefatto (gnl) nella regione. Un'altra delle aziende che verranno quotate in borsa è Dayamitra Telekomunikasi, sussidiaria di Telekomunikasi Indonesia che opera nel settore della costruzione di torri per le telecomunicazioni. (Fim)