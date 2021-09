Milano: corteo no vax non autorizzato intralcia traffico in corso Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, la polizia di Stato di Milano fa sapere in una nota che sono stati effettuati, in varie piazze cittadine e nello specifico in piazza Fontana, piazza Duomo e piazza Sempione, mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica volti a monitorare lo svolgimento di iniziative no green pass, alla luce dei provvedimenti che il Questore ha adottato nei giorni scorsi prescrivendo che una eventuale iniziativa No vax avrebbe dovuto svolgersi in piazza Sempione e solo in forma statica. Analogo provvedimento è stato emanato per l'iniziativa, regolarmente preavvisata in forma statica in piazza Duomo dalla associazione “La Genesi” avendo anche rilevato che gli organizzatori delle iniziative estemporanee no green pass avrebbero potuto aggirare la prescrizione aderendo strumentalmente a tale presidio. L'associazione La Genesi, i cui responsabili avevano rifiutato la formale notifica del provvedimento, si sono sostanzialmente adeguati alla prescrizione, svolgendo il presidio in piazza Sempione. Qui hanno animato l'iniziativa dalle 15.00 alle 18.30, raggiungendo la punta massima di circa 200 manifestanti. Una parte di questi si è staccata per raggiungere piazza Fontana. Le forze dell'ordine hanno rilevato, in piazza Duomo, la presenza di singoli manifestanti che, prontamente avvisati del luogo prescritto per lo svolgimento dell'iniziativa odierna, sono stati allontanati. (segue) (Com)