Francia-Usa: Le Drian, approccio Biden simile a quello di Trump ma "senza tweet" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Richiamiamo i nostri ambasciatori per cercare di capire (...) ed è quindi un mezzo per rivalutare la nostra posizione e difendere i nostri interessi in Australia e negli Stati Uniti", ha aggiunto Le Drian. Il richiamo dell'ambasciatore francese a Londra è stato, però, ritenuto inutile: "Siamo a conoscenza del loro opportunismo permanente", ha scherzato il titolare del Quai D’Orsay, facendo riferimento alla Brexit. "Ora c'è da interrogarsi sulla forza dell'alleanza con gli Stati Uniti. In una vera alleanza, ci parliamo, ci rispettiamo. Non è stato così", ha affermato il ministro degli Esteri francese. Le Drian ha concluso affermando che "quanto appena accaduto" potrebbe pesare sulla definizione del nuovo concetto strategico della Nato, anche se il ministro non ha fatto intendere una potenziale uscita dall'Alleanza atlantica. (Frp)