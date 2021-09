© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne alle elezioni alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) alle 20 ora di Mosca (le 19 in Italia) nel secondo giorno di votazioni in Russia è stata del 31,51 per cento. E' quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec), specificando che questo dato non include il voto elettronico a distanza. (Rum)