Business news: Cina, investimenti diretti esteri aumentati del 22,3 per cento nei primi otto mesi dell'anno

- Gli investimenti diretti esteri in Cina sono aumentati del 22,3 per cento su base annua, a 758,05 miliardi di yuan (113,78 miliardi di dollari), nei primi otto mesi dell'anno. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Gli investimenti stranieri nel settore dei servizi sono stati pari a 599,33 miliardi di yuan durante il periodo, con un aumento del 25,8 per cento su base annua, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 35,2 per cento. Nel periodo considerato, gli investimenti dei Paesi coinvolti nell'iniziativa di connettività della Nuova via della seta (Belt e road initiative, Bri) sono cresciuti del 37,6 percento e quelli dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) del 36,8 per cento. (Cip)