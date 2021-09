Business news: produttore taiwanese di scooter Gogoro si quoterà a New York nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di scooter elettrici di Taiwan Gogoro prevede di quotarsi sul Nasdaq negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2022 attraverso una fusione con la società di acquisizione per scopi speciali (Spac) Poema Global. Lo ha annunciato il fondatore e amministratore delegato di Gogoro, Horace Luke, riferendo che le due società hanno raggiunto un accordo di fusione che valuta Gogoro a 2,35 miliardi di dollari (65 miliardi di dollari taiwanesi). Si prevede che la fusione Poema-Gogoro aggiungerà 550 milioni di dollari ai proventi di Gogoro, tra cui un investimento privato in azioni pubbliche (Pipe) di oltre 250 milioni di dollari e 345 milioni di dollari detenuti in amministrazione fiduciaria da Poema Global. (Cip)