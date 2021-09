Business news: India, inflazione cala al 5,3 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in India si è attestata al 5,3 per cento nel mese di agosto, in leggero calo rispetto al 5,59 per cento di luglio. Lo indicano i dati del ministero di Statistica e di Attuazione del programma (Mospi), dopo che il governo ha incaricato la banca centrale di mantenere l’inflazione al dettaglio attorno al 4 per cento, con un margine di due punti percentuali, per un periodo di cinque anni che si concluderà nel marzo del 2026. Il mese scorso la Commissione per la politica monetaria della banca centrale ha deciso di mantenere invariato il tasso Pronti contro termine (Pct) al 4 per cento per la settima volta consecutivo, in modo da prolungare la politica flessibile della banca e mitigare l’impatto sull’economia della pandemia di Covid-19. La stessa banca centrale ha previsto un’inflazione al 5,7 per cento per l’anno fiscale 2021-2022, al 5,9 per cento nel secondo trimestre, al 5,3 per cento nel terzo e al 5,8 per cento nel quarto. Sempre ad agosto, l’inflazione dei prezzi alimentari si è attestata al 3,11 per cento, anche in questo caso in leggero calo rispetto a luglio (3,96 per cento). (Inn)