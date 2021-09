Roma 2021: Calenda a Meloni, non sono come Michetti, lui è controfigura pescata a caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No ⁦Giorgia Meloni⁩. Sono uno che pensa che la politica sia fatta di lavoro duro e preparazione. Non chiacchiere e slogan. Uno che non è fuggito come te a gambe levate da questa sfida mettendo al suo posto una controfigura pescata a caso". Lo scrive su Twitter il candidato a sindaco di Azione, Carlo Calenda, replicando alla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che oggi in piazza del Popolo ha detto che "Calenda è un Michetti che non ce l'ha fatta", riferendosi al mancato appoggio del Pd. (Rer)