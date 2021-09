© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA2021- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra partecipa a "Roma e il mondo. La capitale della nuova cittadinanza". Via del Portonaccio 230 a Roma - Ore 11- Virginia Raggi sindaca uscente di Roma dell'M5s incontra gli elettori in Lago Ex Snia, Via di Portonaccio 230 - Ore 16- Virginia Raggi sindaca uscente di Roma dell'M5s incontra i cittadini, artisti e rievocatori storici a Villa Gordiani, ingresso via della Venezia Giulia 48A - Ore 17 (Rer)