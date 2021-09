Business news: India, via libera a percorso automatico per tutti gli investimenti esteri diretti nel settore Tlc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell’India, presieduto da Narendra Modi, ha approvato una serie di riforme strutturali e procedurali nel settore delle telecomunicazioni. Le riforme strutturali sono nove, tra le quali spicca il via libera al percorso automatico per l’approvazione degli investimenti esteri diretti fino al cento per cento (invece dell’attuale 49 per cento), con l’applicazione delle clausole di salvaguardia previste. Di rilievo anche l’estensione da 20 a 30 anni della durata delle concessioni assegnate nelle future aste. Le altre novità in materia di spettro riguardano il calcolo dei ricavi lordi rettificati, i requisiti per le garanzie bancarie, i tassi di interesse e le sanzioni. (Inn)