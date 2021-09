Business news: Toyota accantona il "just-in-time" per far fronte alla carenza di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili si stanno progressivamente allontanando dalla pratica consolidata di mantenere scorte limitate delle componenti cruciali per i loro processi produttivi, a fronte delle gravi carenze di materiali e forniture che caratterizza lo scenario logistico della pandemia. Anche Toyota Motor, inventrice del "Just-in-time", ha deciso di accantonare tale strategia per aumentare le scorte di microchip, mentre altre aziende accumulano terre rare e metalli necessari a produrre componenti come marmitte catalitiche e batterie. La decisione degli Stati Uniti di tagliare le esportazioni di semiconduttori verso il colosso dell'elettronica cinese Huawei Technologies ha palesato la maggior suscettibilità dei chip e di altre merci chiave alle dinamiche della politica nazionale, gravando così i processi produttivi di un altro grande fattore di incertezza. Secondo il quotidiano "Nikkei", nelle scorse settimane Toyota ha chiesto ai suoi fornitori di aumentare le scorte di semiconduttori rispetto ai livelli convenzionali, sufficienti a coprire la domanda per un periodo da tre a cinque mesi. Toyota aveva già rivisto il sistema "Just-in-time" a seguito del terremoto e dello tsunami che hanno colpito il Giappone l'11 marzo 2011, provocando tra l'altro il disastro nucleare di Fukushima. (Git)