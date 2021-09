Americhe: vertice Celac, botta e risposta tra presidenti di Cuba e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un serrato botta e risposta tra Cuba e Uruguay ha animato oggi il VI vertice dei capi di Stato e di governo della Celac (Comunità dei Paesi latinoamericani e caraibici), in corso a Città del Messico. Il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou ha centrato il suo intervento su una concezione "virtuosa" dell'organismo regionale, luogo per "scambiare i punti di vista", ma senza essere "accondiscendenti" nei confronti delle "dittature". "Riteniamo grave quello che accade a Cuba, in Nicaragua e in Venezuela", ha detto Lacalle Pou dopo aver elencato abusi e violazioni attribuiti ai tre Paesi. Chiedendo la parole fuori dall'ordine degli interventi, il cubano Miguel Diaz-Canel ha difeso "il coraggio del suo popolo" contro l'embargo pluridecennale e invitato l'omologo uruguaiano ad "ascoltare il suo popolo che ha raccolto oltre 700mila firme contro una sua legge", frutto di una politica "neoliberale" ritenuta causa internazionale di ingiustizie sociali. (segue) (Mec)