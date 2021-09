Americhe: vertice Celac, botta e risposta tra presidenti di Cuba e Uruguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di quel che ha detto Diaz-Canel, una cosa è vera: che nel mio Paese per fortuna l'opposizione può raccogliere firme. Nel mio Paese, fortunatamente, l'opposizione ha strumenti democratici per lamentarsi. Questa è la grande differenza con il regime cubano", ha aggiunto. Non si è trattato dell'unico momento vivace nel corso dei lavori. Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha aperto il suo intervento criticando la presenza del venezuelano Nicolas Maduro, peraltro inattesa. "La mia presenza a questo vertice non rappresenta in nessun modo o circostanza un riconoscimento al governo del signor Nicolas Maduro", ha detto Abdo, rivolgendosi quindi verso la delegazione venezuelana rumoreggiante. "Il mio governo non ha mai cambiato di posizione e credo che sia un gesto di onore dirlo in faccia". Il Paraguay, al pari di altri Paesi non riconosce come valide le elezioni presidenziali che nel 2018 hanno permesso a Maduro di confermarsi come presidente. In sede di replica, Maduro ha "invitato" i presidenti di Uruguay e Paraguay a decidere "un'ora e un luogo" di loro gradimento per discutere "di fronte a tutti o in privato" la definizione di "democrazia". (Mec)