Business news: India, Unctad prevede crescita del 7,2 per cento nel 2021 e del 6,7 per cento nel 2022

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 7,2 per cento nel 2021. Lo prevede la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) nel suo ultimo rapporto, che stima la crescita mondiale al 3,5 per cento nello stesso anno. L’organo Onu osserva che, dopo una contrazione del sette per cento nel 2020, la ripresa indiana è stata limitata dai costi umani ed economici della crisi Covid-19 e, in particolare, dall’impatto negativo dei rincari dei generi alimentari sui consumi privati. Nel 2022 la crescita dovrebbe rallentare al 6,7 per cento. (Inn)