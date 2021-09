Business news: Cina presenta formale richiesta di adesione al Partenariato Trans-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato formale richiesta per aderire al Partenariato Trans-Pacifico (Cptpp), l'accordo di libero scambio che attualmente comprende dodici Paesi e rappresenta il 13 per cento del prodotto interno lordo globale. Lo scrive il quotidiano online "The Straits Times". Il ministro del Commercio di Pechino, Wang Wentao, ha inoltrato una richiesta scritta all'omologo neozelandese Damien O'Connor. I due hanno inoltre avuto una conversazione video, durante la quale si sono confrontati sulle fasi successive. (Cip)