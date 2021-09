Business news: produttore batterie cinese Catl annuncia accordo col colosso tedesco Basf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporary Amperex (Catl), il più grande produttore cinese di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, ha annunciato un accordo quadro con il colosso chimico tedesco Basf per lo sviluppo e fornitura di materiali per le batterie, incluso il catodo attivo materiali (Cam), e il loro riciclo. Mirata allo sviluppo di una catena del valore della batteria sostenibile per supportare la localizzazione di Contemporary Amperex in Europa, la collaborazione sosterrà l'impegno di entrambe le società per azzerare le emissioni nette di anidride carbonica. Attraverso il partenariato con la multinazionale Basf, il più grande fornitore di prodotti chimici per l'industria automobilistica, la Cina mira a migliorare le sue capacità di servizio in Europa sviluppando una rete di riciclaggio delle batterie localizzata e una catena di approvvigionamento sicura delle materie prime nella regione. (Cip)