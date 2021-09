Business news: i treni merci cinesi raggiungono 174 città in 23 Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni merci cinesi hanno raggiunto 174 città in 23 Paesi europei e la distribuzione logistica ha coperto l'intera area euroasiatica. Lo ha annunciato in conferenza stampa Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale di riforma e sviluppo. Meng ha espresso soddisfazione per l'operatività delle linee merci durante la pandemia di Covid-19, che ritiene abbiano svolto un ruolo chiave nella stabilizzazione delle catene di approvvigionamento e nel facilitare la lotta globale contro il virus. Ha inoltre aggiunto che da gennaio ad agosto la distribuzione delle merci su rotaia ha potuto contare su 10.052 treni e ha preannunciato la copertura ferroviaria di nuove aree in Europa. (Cip)