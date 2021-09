Business news: Huawei mette in funzione il più grande centro dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro dati cloud di Huawei, il più grande data center del colosso tecnologico cinese, è attualmente operativo nella nuova area di Guian, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo", aggiungendo che l'area coprirà una superficie di 101,4 ettari. Il centro è stato progettato per gestire oltre un milione di server ed è in grado di offrire servizi alle aree circostanti, tra cui Chongqing, Guangxi, Guangdong, Yunnan e Sichuan. Il data center impiegherà tra i 600 e gli 800 tecnici dell'assistenza per supportare l'infrastruttura dell'azienda e Huawei utilizzerà il data center anche per formare i propri dipendenti. "Il Huawei Cloud Data Center ha supportato oltre 800 imprese locali a realizzare la trasformazione digitale e sta collaborando con una società di big data locale sul cloud computing negli affari governativi", ha fatto sapere Dong Libin, capo del dipartimento marketing per il Huawei Cloud Data Center. (Cip)