Business news: Kazakhstan, Banca centrale aumenta tasso di riferimento al 9,5 per cento

- La Banca nazionale del Kazakhstan ha aumentato il tasso d'interesse di riferimento di 25 punti base, attestandolo al 9,5 per cento. Lo ha reso noto lo stesso istituto in un comunicato. Ad agosto il tasso d'inflazione ha accelerato arrivando all'8,7 per cento e, secondo le previsioni della banca centrale, la crescita dei prezzi per il 2021 potrebbe infine attestarsi a una percentuale tra i 7,5 e gli 8,5 punti. Nel periodo gennaio-luglio, dopo una contrazione nel primo trimestre, l'economia kazakha ha visto una crescita del 2,7 per cento. Secondo le stime della banca centrale, il Pil dovrebbe crescere tra il 3,5 e il 3,8 per cento nel 2021 e tra il 4,1 e il 4,4 per cento nel 2022. (Res)