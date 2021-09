Business news: Aeronautica Taiwan stanzia oltre un miliardo di dollari per piste e missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica di Taiwan ha stanziato 33 miliardi di dollari taiwanesi (1,19 miliardi di dollari Usa) per la riparazione delle piste aeroportuali e l'acquisizione di missili, mentre prosegue al terzo giorno la 37ma esercitazione militare di Han Kuang, volta a preparare l'isola a un potenziale attacco cinese. Secondo "Taiwan News", nell'ultimo anno gli aerei militari cinesi dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) ha fatto incursioni quasi quotidiane nella Zona di identificazione aerea di Taiwan (Adiz). A seguito dei piani di aggiornamento degli aerei, il budget include 18,4 miliardi di dollari taiwanesi da spendere per riparare le piste e aggiornare le strutture aeroportuali in diverse basi in tutta l'isola. Dal 2020 al 2031, saranno inoltre stanziati 15,3 miliardi di dollari di Taiwan per cambiare le parti di 384 missili Patriot Pac-3. (Cip)