Francia-Usa: Le Drian, approccio Biden simile a quello di Trump ma "senza tweet"

- L’approccio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, assomiglia a quello del suo predecessore, Donald Trump, ma “senza i tweet”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in un’intervista all’emittente “France 2” incentrata sulla crisi diplomatica con Stati Uniti e Australia dopo l’annuncio dell’alleanza Aukus, che coinvolge anche il Regno Unito, e l’annullamento di una commessa di Naval Group per fornire sottomarini alle Forze armate di Sidney. Biden fa "dichiarazioni solenni piuttosto insopportabili" e "gli Stati Uniti stanno rifocalizzando i loro interessi fondamentali", ha detto Le Drian. "Stanno tornando su una serie di impegni che avevano a livello globale e c'è un vero legame tra l'Afghanistan e ciò che sta accadendo in merito all'accordo con l'Australia", ha affermato il ministro, in riferimento alla partenza precipitosa delle truppe statunitense che ha favorito il ritorno al potere dei talebani nel Paese. (segue) (Frp)