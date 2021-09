Vaccino: Figliuolo, Green pass esteso fa salire adesioni del 20-40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20 e il 40 per cento rispetto alla scorsa settimana. Lo comunica in una nota la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19, diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. "Inoltre, nella giornata odierna si è riscontrato un aumento del 35 per cento di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso. Considerando - si legge ancora - che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale". La struttura commissariale fa sapere anche che oggi 40.850.892 di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,64 per cento della platea di over 12. (Com)