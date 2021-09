Usa: domani tre voli per rimpatriare migranti ad Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha fatto sapere che inizierà a rimpatriare i quasi diecimila cittadini, in gran parte haitiani, che si sono accampati sotto un ponte che attraversa la frontiera col Messico, dopo essere entrati illegalmente nel Paese. La Casa Bianca, scrive il "New York Times" citando fonti anonime del governo, ha programmato per domani tre voli con destino Haiti e altri Paesi sudamericani, ma potrebbero essercene altri nei giorni a venire. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul numero di persone che verranno caricate sui primi aerei. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha atto sapere che aumenterà il ritmo e la capacità dei voli, riprendendo la politica di rimpatrio sospesa a seguito del devastante terremoto che ha colpito l'isola caraibica, la tempesta tropicale e le settimane di forte instabilità interna. I migranti sono accampati sotto il ponte Del Rio International, che collega le città di Acuna, in Messico, e Del Rio, negli Stati Uniti. Secondo lo sceriffo della località di confine Val Verde County, Joe Frank Martinez, citato dal quotidiano "Texas Tribune", gli arrivi sono stati “inusualmente” alti negli ultimi giorni: sabato scorso nei pressi del ponte c’erano 2.500 persone, che sono diventate 8.400 giovedì. Secondo Martinez il 70 per cento dei migranti proviene da Haiti. (segue) (Nys)