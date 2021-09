Business news: Cina, lanciata iniziativa per formazione e lavoro dei giovani di Hong Kong e Macao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La All China Youth Federation, un'organizzazione controllata dal Partito comunista cinese (Pcc), ha presentato a Hong Kong otto proposte volte a favorire maggiori opportunità di istruzione, occupazione e scambi con la Cina continentale per i giovani di Hong Kong e Macao. Lo rende noto il quotidiano di Pechino "China Daily". Le principali iniziative includono l'apertura di 15 mila posizioni di stage e 12 mila posti di lavoro per i giovani provenienti dalle due regioni amministrative speciali, unitamente alla promozione di 120 progetti imprenditoriali da avviare nell'arco di cinque anni. Le misure sono state presentate in un forum organizzato congiuntamente da diversi enti governativi di Hong Kong. Sono intervenuti rappresentanti delle organizzazioni giovanili locali e funzionari delle autorità centrali. (Cip)