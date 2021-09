Roma: Figliomeni (Fd’I), stucchevole parlare di città come di una Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prima volta che abbiamo sentito paragonare, da parte del Sindaco Raggi, la città era ad agosto e pensavamo che fosse il classico colpo di sole, ma notiamo come la stessa continui con questo improvvido e offensivo paragone come ha fatto oggi sulle sue pagine social. Sono passati cinque anni e mezzo e non serve ricordare la girandola folle degli assessorati, la maggioranza sempre in bilico per gli abbandoni e le inefficienze di Roma di cui i cittadini ne soffrono abbondantemente nella quotidianità e nonostante per il Sindaco Raggi ‘le persone siano la sua priorità'. Dopo aver esasperato i cittadini, dopo aver umiliato Roma dinanzi ai media nazionali per le sue gaffes comunicative e per l’incapacità gestionale, ora anche i siti internazionali sbeffeggiano Roma come di recente ha fatto una nota rivista di New York che ha definito la nostra amata città come la capitale più sporca al mondo. Questa è l’eredità del Sindaco Raggi, altro che Ferrari, per restare in ambito automobilistico la città purtroppo è paragonabile a un ‘catorcio’”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. (Com)