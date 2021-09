Energia: ministro britannico Kwarteng, operatori settore hanno garantito sicurezza forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle principali compagnie energetiche operative nel Regno Unito hanno garantito che “la sicurezza delle forniture non è un motivo di preoccupazione immediata”. È quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News” dal ministro degli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng, al termine degli incontri avuti oggi con i dirigenti delle società energetiche organizzati per "discutere l'impatto degli alti prezzi globali del gas". Kwarteng ha affermato che il Regno Unito "trae vantaggio dall'avere una vasta gamma di fonti di approvvigionamento di gas, con una capacità sufficiente per soddisfare la domanda". I colloqui odierni hanno coinvolto i principali fornitori di energia del Paese – Ofgem, Centrica, National Grid, Energy Uk, Octopus, Ovo, Sse, Edf, Scottish Power, Shell Energy, E.On, Bulb e Sgn. Il prezzo del gas naturale in Regno Unito è aumentato di oltre il 450 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso ed è ben al di sopra della media, in un contesto di crisi dell’offerta globale mentre i vari Paesi del mondo si stanno lentamente riprendendo dalla crisi causata dal Covid-19. (segue) (Rel)