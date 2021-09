Roma 2021: Meloni, avversari sanno chi è Michetti e lo temono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli avversari sanno che Michetti è capace e quindi si sono lanciati in una campagna contro. Paolo Gentiloni del Pd ha proposto Enrico Michetti cavaliere del lavoro, il Pd e gli avversari sanno benissimo chi è Michetti" e per questo "fanno comunella contro di lui". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. (Rer)