- "Giorgia Meloni ti sbagli. Io non mi sono mai sottratta ad un confronto, anzi. Io sono sempre pronta. Se Michetti è poco conosciuto o non se la sente, vieni tu al suo posto". Lo scrive in un tweet Virginia Raggi sindaca uscenti di Roma per l'M5s. (Com)