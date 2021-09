© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti saluti e 'tante care cose' a Roberto Gualtieri Virginia Raggi e al velleitario Carlo Calenda da una Piazza del Popolo strapiena e festante che ha già fatto la sua Scelta d'amore per il 3 e il 4 Ottobre". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Com)