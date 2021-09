Sociale: Roma futura, flash mob contro multe per chi si siede su scale pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto di disobbedienza civile per riappropriarsi del diritto a usare gli spazi pubblici e contestare il Regolamento di Polizia Urbana. Lo hanno posto in essere questo pomeriggio sulla scalinata di Trinità dei Monti i candidati e le candidate al Consiglio comunale di Roma Futura, tra cui il capolista Giovanni Caudo, Claudia Pratelli, Francesca Morpurgo, Paolo Leccese, Ruggero Scotti, Simone Sapienza, Bianca Giovannini e Leone Barilli. "Costretti a dormire per strada? Il regolamento di polizia urbana li multa". È solo uno dei tanti cartelli esposti durante il Flashmob atto a denunciare lo scollamento dell'amministrazione attuale rispetto ai problemi reali della città. "Una multa da 160 a 400 euro -si legge nella nota di città Futura- è quanto deve pagare chi si siede su un muretto o una scalinata in uno dei luoghi storici e rappresentativi della nostra città. Lo prevede il regolamento comunale fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi circa due anni fa. Eppure questa scalinata fa parte della narrazione collettiva e storica di Roma, raccontata, come luogo di socialità, già dai pittori e dagli scrittori che partecipavano al Grand Tour. Non solo: la Capitale è la prima in Italia per numero di mini-Daspo adottati, con quasi 6.000 ordini di allontanamento disposti soprattutto nei riguardi di senzatetto e dei mendicanti. Il regolamento di polizia urbana ci parla di una città escludente, in un centro storico, sempre più percepito alla stregua di una sterile vetrina. Una città che preferisce utilizzare l'arma del Daspo urbano anziché interrogarsi sul 18 per cento della sua popolazione a rischio povertà e sulla mancanza di spazi pubblici di socialità e aggregazione. Invece di allargare gli ambienti per la fruizione pubblica assistiamo alla loro sistematica cannibalizzazione e restrizione mentre si ampliano le concessioni private". (segue) (Com)