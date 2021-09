Sociale: Roma futura, flash mob contro multe per chi si siede su scale pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo abbiamo sentito la necessità di porre in essere questo gesto simbolico, sedendoci tutti e tutte insieme sulle scale di Trinità dei Monti. È un atto di disobbedienza civile contro l'ideologia del decoro e verso una logica di condivisione per il diritto a sostare, a leggere e a godere della bellezza di Roma. È un gesto simbolico per liberare non solo la scalinata ma i luoghi pubblici dalla cultura della sanzione e del Daspo. Dietro alla richiesta di decoro spesso c'è l'assenza di solidarietà e di assistenza. Se a Roma ci sono 8.500 persone senza fissa dimora e neanche un centro del Comune dove accoglierli si capisce che non è affatto una questione di decoro". Cosi, in una nota congiunta, i candidati e le Candidate di Roma futura. (Com)