Business news: multinazionale cinese Dalian Wanda raccoglie 6 miliardi di dollari per quotazione in borsa

- La multinazionale cinese Dalian Wanda ha raccolto quasi sei miliardi di dollari per la sua attività di gestione di proprietà commerciali in vista della sua offerta pubblica iniziale (Ipo) alla borsa di Hong Kong. Lo ha reso noto il portale d'informazione "Channel News Asia", secondo cui a guidare gli investimenti c'è la società di investimento di Hong Kong Pag, con 2,8 miliardi di dollari per l'unità Wanda Light Asset Commercial Management. Altri investitori includono lo sviluppatore immobiliare cinese Country Garden, la società di investimenti Citic Capital, il gigante della tecnologia Tencent e il noto Ant Group di Jack Ma. I fondi raccolti, secondo la stampa locale, evidenziano la fiducia degli investitori nel mercato immobiliare commerciale cinese, nonostante le nuove misure intraprese da Pechino nell'ultimo anno per contrastare le irregolarità e raffreddare il settore immobiliare carico di debiti. Una delle società immobiliari cinesi che ha risentito maggiormente di queste misure è Evergrande, sull'orlo del fallimento. (Cip)