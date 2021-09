Business news: investimenti esteri diretti, indagine Deloitte conferma attrattività Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia di coronavirus l’afflusso di investimenti esteri diretti in India ha raggiunto un record di 81,72 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale, con un aumento del dieci per cento rispetto al precedente. Lo rivela il rapporto “India’s FDI opportunity”, pubblicato da Deloitte Touche Tohmatsu India. La società di consulenza ha effettuato anche un sondaggio tra 1.200 leader d’impresa negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e a Singapore, dal quale emerge che due terzi di coloro che si preparano a investire per la prima volta (il 44 per cento del totale) indicano l’India come destinazione preferita. Il 57 per cento di loro ritiene che il settore più attraente sia quello delle infrastrutture; altri settori indicati sono quelli dei servizi finanziari (49 per cento) e della sanità (48 per cento). (Inn)