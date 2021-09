Business news: India-Regno Unito, entro novembre avvio negoziato per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Regno Unito avvieranno entro novembre il negoziato per un accordo di libero scambio. Lo riferisce un comunicato del ministero del Commercio indiano, pubblicato in seguito all’incontro tra il ministro Piyush Goyal e la ministra del Commercio internazionale britannica, Elizabeth Truss. Le parti, si legge nella nota, puntano a concludere in tempi rapidi, entro marzo, un accordo provvisorio, riguardante alcuni prodotti e servizi ad alta priorità, e poi un accordo onnicomprensivo. (Inn)