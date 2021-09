Business news: privatizzazione compagnia aerea di bandiera India, Tata Group tra gli offerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze indiano ha ricevuto “offerte finanziarie” per la privatizzazione della compagnia aerea di bandiera Air India. Lo ha reso noto su Twitter il dipartimento per la Gestione degli investimenti e dei beni pubblici (Dipam), aggiungendo che il processo di “disinvestimento” entra ora nella fase conclusiva. Secondo la stampa indiana hanno presentato manifestazioni di interesse Tata Group e il presidente di SpiceJet, Ajay Singh; ci sarebbero anche altre offerte. Tra l’altro Air India, controllata dallo Stato dal 1953, fu fondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata. La società, in perdita dal 2007, ha registrato al 31 marzo 2021 perdite per 708,2 miliardi di rupie, oltre 8,1 miliardi di euro. (Inn)