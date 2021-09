Marino: De Santis (Fd'I), orgoglioso della fiducia di Meloni per mia candidatura a sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piazza del Popolo a Roma, durante la manifestazione "L'Italia del riscatto", organizzata da Fratelli d'Italia in occasione delle elezioni amministrative. All'iniziativa ha preso parte anche il candidato sindaco al Comune di Marino ed esponente Fd'I, Fabrizio De Santis, accompagnato da tanti iscritti di Fratelli d'Italia Marino e dalla candidata prosindaco a Palazzo Colonna, Gabriella De Felice. "È stato bellissimo ed emozionante salire sul palco di questa splendida manifestazione che ha vissuto entusiasmo e partecipazione. Sono davvero orgoglioso della fiducia e del stima dimostrata da Giorgia Meloni e da tutto il nostro partito, che mi ha voluto fortemente come candidato primo cittadino nel Comune di Marino, dove insieme alla bravissima candidata prosindaco Gabriella De Felice e alla nostra autorevole coalizione (composta da Fratelli d'Italia, Cambiamo-Rinascimento, Città di Marino - Una Pagina da scrivere, Movimento 2.0 De Santis sindaco, Uniti si fa, e Marino Giovane) stiamo portando avanti una campagna elettorale, fatta di impegno, umiltà e dialogo costante con i cittadini". (Com)