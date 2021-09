Roma 2021: Meloni in piazza con Michetti tra danze, bandiere tricolori e di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia del riscatto", questo lo slogan di Fratelli d'Italia esposto su più pannelli in piazza del Popolo a Roma dove si è svolto il comizio a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Sul palco, dopo alcune esibizioni artistiche di danza, sono iniziati gli interventi. Sistemate ci sono circa 2.500 sedie, sono tutte occupate più svariate persone in piedi. Per gli organizzatori ci sono diecimila persone. "Gli avversari dovrebbero sapere che Michetti un programma lo deve avere per forza perché lo si deposita insieme alle liste elettorali", spiega a margine del comizio la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, replicando alle polemiche sollevate dagli avversari. E "sul fatto che Michetti non vada ai confronti io lo capisco, perché ha un gap, è meno conosciuto rispetto ai suoi avversari e deve farsi conoscere - sottolinea -. Secondo loro (gli avversari, ndr) dovrebbe passare tutti i giorni chiuso in due o tre sale a parlare con loro. Secondo me deve stare in mezzo alla gente". Michetti, invece, coglie l'occasione dal palco per replicare alle accuse inerenti ad alcuni candidati. "Il centrodestra viene dipinto da alcuni come omofobo, negazionista, razzista. Non è vero: noi siamo gente per bene. Rispettiamo la costituzione, il popolo, la famiglia, amiamo la patria", afferma Michetti. (Rer)