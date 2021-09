Francia: Le Drian, da Usa e Australia "bugie", in corso una crisi "molto grave"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso fra Francia, da una parte, e Stati Uniti e Australia, dall'altra, è "molto grave". Sono le parole del ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, in un'intervista all'emittente "France 2". "Per la prima volta nella storia tra Stati Uniti e Francia il nostro ambasciatore per la consultazione. È un atto politico pesante che significa la forza della crisi che esiste oggi tra i nostri due Paesi e anche con l'Australia", ha detto Le Drian, parlando della crisi sorta dopo l'annuncio della nuova alleanza fra Stati Uniti, Australia e Regno Unito e la conseguente rottura dell'accordo con Naval Group per un'importante commessa di sottomarini destinati alle Forze armate di Canberra. "È molto simbolico. C'è stata una violazione della fiducia", ha detto Le Drian parlando del richiamo degli ambasciatori francesi di stanza nei due Paesi. "In una vera alleanza, ci parliamo, ci rispettiamo. Non è stato così", ha detto il ministro francese, secondo cui "ci sono state delle bugie, della doppiezza e una grave violazione della fiducia". (Frp)