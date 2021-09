Argentina: crisi di governo, il ministro degli Esteri perde l'incarico in volo verso il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito da Buenos Aires con la carica di ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà ha saputo delle sue dimissioni ieri sera, poco prima di sbarcare per una missione ufficiale in Messico. Lo scrive il portale argentino "Infobae" in uno dei numerosi retroscena legati alla burrascosa crisi di governo del presidente Alberto Fernandez. Solà avrebbe dovuto rappresentare il proprio Paese al VI vertice dei capi di stato e di governo della dei paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), in corso a Città del Messico. Atterrato per uno scalo tecnico in El Salvador, il funzionario ha saputo dal capo gabinetto, Santiago Cafiero, che entro pochi minuti avrebbero comunicato il suo allontanamento dall'incarico, frutto del rimpasto che Fernandez ha dovuto compiere per risolvere un duro braccio di ferro con la vicepresidente, Cristina Kirchner. "Ti sostituirò io, Felipe", avrebbe detto lo stesso Cafiero secondo la ricostruzione del portale. Solà è risalito sull'aereo per arrivare in Messico come "un turista qualsiasi": vestito in modo informale, come testimoniano le foto comparse in rete, è stato accolto all'aeroporto dal ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, che pur sapendo cosa fosse accaduto ha mantenuto il protocollo. Grazie a un intenso lavoro diplomatico compiuto nelle ultime settimane, l'Argentina dovrebbe al termine dell'incarico ricevere anche la presidenza semestrale dell'organismo, anche se al momento non c'è nessun membro del governo a rappresentarla. (segue) (Abu)