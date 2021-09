Argentina: crisi di governo, il ministro degli Esteri perde l'incarico in volo verso il Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi è nata all'indomani della sconfitta incassata dalla coalizione di governo alle primarie legislative di domenica, una sorta di prova generale delle legislative in programma il 14 novembre. Il "Frente de Todos" (Fdt) è uscito sconfitto con ampio margine in 18 delle 24 province del Paese. Le forze di centrodestra, in rimonta, guardano ora con rinnovate aspettative al rinnovo parziale del parlamento. Pur non mettendo in competizione tra loro gli schieramenti, il voto - obbligatorio - misura i loro rapporti di forza in base alle percentuali di adesione. L'FdT ha avuto più voti in soli sei distretti ed è stato sorprendentemente battuto anche nella provincia di Buenos Aires (Pba), tradizionale feudo peronista che da solo rappresenta quasi il 40 per cento dell'elettorato nazionale. Nella provincia il 38 per cento degli elettori ha votato nelle primarie di "Juntos por el Cambio" (JxC), la coalizione di centrodestra dell'ex presidente Mauricio Macri oggi capeggiata dall'attuale sindaco della Città autonoma di Buenos Aires (Caba), Horacio Rodriguez Larreta, contro il 33,6 che ha votato nelle primarie della coalizione che sostiene il governo, ribaltando il risultato elettorale del 2019. (Abu)