Cultura: al via la sesta edizione del Festival del cinema italo-serbo (2)

- In anteprima mondiale sarà presentato il film “Eddie & Sunny” (2021) diretto da Desmond Devenish e prodotto da Andrea Iervolino. Verranno inoltre proiettate sei pellicole di recente produzione serba: “Moj jutarnji smeh/My Morning Laughter” (2019) di Marko Djordjevic, “Jedini izlaz/The Only Way out” (2021) di Darko Nikolic, “Elektricni orgazam za ljude buducnosti/Electric Orgasm for Future Generation” (2019) di Marija Vukić, “Oaza/Oasis” (2020) di Ivan Ikic, “Asimetrija/Asimmetria” (2019) di Masa Neskovic, nonché “Nonostante la nebbia” (2019) di Goran Paskaljevic, una coproduzione tra Italia, Serbia, Francia e Macedonia del Nord. Come per le edizioni precedenti, nel quadro del Festival sono previsti incontri tra i professionisti del cinema italiano e serbo volti a promuovere le coproduzioni internazionali. Si parlerà del rilancio delle piccole e medie imprese nel settore del cinema indipendente e dell'industria audiovisiva partendo da un'analisi attuale sulla realtà della produzione e della distribuzione in Europa in un periodo di profonda revisione del mercato professionale e culturale. Si parlerà anche delle possibili coproduzioni per dare una dimensione internazionale al cinema indipendente italiano e serbo, nonché del ruolo e funzione delle nuove piattaforme e tecnologie per la distribuzione di film. Infine, sulla piattaforma online Tatatu sarà possibile accedere ad un estratto dei contenuti del Festival. (Com)