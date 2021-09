© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra viene dipinto da alcuni come omofobo, negazionista, razzista. Non è vero: noi siamo gente per bene. Rispettiamo la costituzione, il popolo, la famiglia, amiamo la patria". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione del comizio in piazza del Popolo. (Rer)