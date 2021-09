Olimpiadi 2026: De Corato, Sala si meraviglia su Arena Santa Giulia ma dimentica il Leoncavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala si meraviglia del ricorso al Tar del Gruppo Cabassi per l'Arena Santa Giulia? Gli consiglio di rinfrescarsi la memoria e ricordarsi della vicenda del Leoncavallo di via Watteau, l'ex cartiera di proprietà dei Cabassi trasformata in un centro sociale. Inizialmente ci fu una linea morbida della proprietà, poi, quando fu chiaro che i no global non avevano alcuna intenzione di andarsene, cambiò la musica fino alla proposta di uno scambio ‘compensativo’ con altre aree di proprietà del Comune. Uno scambio vergognoso che sfumò grazie alla mia dura opposizione e di tutto il centrodestra. Oggi il Gruppo, proprietario del Forum di Assago, non fa altro che tutelare i propri interessi. Sala non finga di cadere dalle nuvole!", lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. "Il Gruppo Cabassi forse si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Non vorremmo che il ricorso contro l'Arena diventasse l'occasione per tirare fuori la vicenda del Leoncavallo e concludere quella famosa compensazione che non andò a buon fine pochi anni fa", afferma Massimo Girtanner, già presidente del Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano.(Com)