Governo: Meloni, Fd'I unico partito mai alleato con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "è l'unico partito italiano che non è mai stato alleato e mai lo sarà con il M5s". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "Se oggi si viene a sventolare la bandiera in piazza è perché si è orgogliosi di poter dire che si sta in Fratelli d'Italia", ha aggiunto. (Rer)