Covid: Meloni, Italia unica nazione al mondo dove serve Green pass per accedere a diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo l'unica nazione al mondo dove si chiede il green pass per avere accesso a diritti fondamentali come il lavoro. Ma siamo matti? Se il governo è sicuro della sua strategia chiarisca". Lo ha detto detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del comizio elettorale in piazza del Popolo, a chi le chiedeva dell'uso del green pass sui luoghi di lavoro. "Penso alla Germania di Angela Merkel, non sono una grande estimatrice di come la Germania si comporta nei nostri confronti, ma non adotta queste misure", ha concluso.(Rer)