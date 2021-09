© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green pass "sui mezzi pubblici non c'è perché il governo non è in grado di garantire i controlli, ma poi chiede di fare i controlli ai baristi, ai ristoratori". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. (Rer)