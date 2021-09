Afghanistan: talebani sostituiscono ministero delle Donne con ministero Promozione della virtù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità talebane al potere in Afghanistan hanno creato un ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio, nello stesso edificio in cui precedentemente era ospitato il ministero per gli Affari delle donne. Lo riferisce l’emittente panaraba con sede in Qatar “Al Jazeera”, secondo cui i ribelli islamisti hanno anche cacciato dalla struttura in questione alcuni dipendenti della Banca mondiale. La nuova insegna affissa sull’edificio recita, più precisamente, “ministero per la Predicazione, l’Orientamento, la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio”. Il personale, coinvolto in un progetto della Banca mondiale da 100 milioni di dollari per l’empowerment economico delle donne e lo sviluppo agricolo, è stato scortato fuori dall’edificio oggi, secondo quanto riferito da un collaboratore, Sharif Akhtar. Video pubblicati sui social network mostrano dipendenti donne del ministero protestare fuori dalla struttura, dopo aver perso il loro impiego. La mossa rappresenta un ulteriore esempio delle restrizioni ai diritti delle donne introdotte dai ribelli islamisti, a poco più di un mese dalla presa della capitale Kabul. Le Nazioni Unite hanno espresso “profonda preoccupazione” per il futuro dell’istruzione femminile in Afghanistan: “È cruciale che tutte le ragazze, incluse le più grandi, siano in grado di riprendere la loro istruzione senza ulteriori ritardi”, ha sottolineato l’Unicef. (Res)