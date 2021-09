Croazia: celebrato il 30mo anniversario della battaglia di Vukovar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha celebrato oggi il 30mo anniversario della battaglia di Vukovar, considerata un punto di svolta nella guerra per la libertà e l'indipendenza del Paese. Alla cerimonia a Vukovar, come riferito dall'agenzia di stampa "Hina", hanno partecipato numerosi veterani di guerra, guidati dall'ultimo comandante delle forze di difesa della città, Branko Borkovic, dei rappresentanti in vece del presidente Zoran Milanovic e del presidente del Parlamento Gordan Jandrokovic, i governatori delle contee di Vukovar-Srijem e Osijek-Baranja, il sindaco di Vukovar Ivan Penava e i membri del governo, guidati dal primo ministro Andrej Plenkovic. "Più di 30 mila soldati, armati con 600 carri armati, 500 veicoli corazzati e 180 obici sono stati schierati per prendere Vukovar che era difesa da circa 6 mila fra difensori e volontari. In quella battaglia come 'Davide contro Golia', mantenendo il nemico impegnato nell'area di Vukovar, i difensori croati hanno concesso altri tre mesi al resto della Croazia per consolidare le sue Forze armate", ha detto Plenkovic durante la commemorazione. (Seb)