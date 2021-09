Lavoro: Meloni su Rdc, è una vergogna mettere su stesso piano chi lavora e chi no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza "è una vergogna. È una vergogna che lo Stato metta sullo stesso piano chi lavora e chi non lavora, che si diano fino a 780 euro a chi sta a casa con operai che rischiano la vita per poco più di mille euro al mese". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del comizio in piazza del Popolo a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "È una vergogna che lo Stato riconosca 500 euro di pensione a un anziano malato e dica a un ventenne stattene a casa", ha concluso. (Rer)