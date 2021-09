Infrastrutture: Egitto, presidente Al Sisi segue lavori per nuova International Motor City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato che la nuova International Motor City, attualmente in fase di costruzione, includa officine e concessionarie per auto usate e nuove, oltre a un insieme integrato di servizi di alto livello come centri per ispezione, manutenzione e pezzi di ricambio. Lo ha detto Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana, in un comunicato stampa. Al Sisi ha richiesto, durante una riunione con alcuni ufficiali, di creare negozi, edifici amministrativi, banche e uffici immobiliari nella città, oltre a fornire servizi pubblici, case di riposo, ristoranti e autostrade, al fine di accogliere il previsto afflusso di visitatori e soddisfare tutte le loro esigenze. (Cae)